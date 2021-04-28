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تعرف على آخر تطورات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بمنطقة كوم أوشيم

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:38 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
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في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة الدورية والتفتيش على محطات معالجة الصرف الصحي عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعًا مع الدكتورة إيناس أبوطالب رئيس جهاز شئون البيئة، لمناقشة أعمال تأهيل وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بمنطقة كوم أوشيم.

وترصد "الفجر" في السطور التالية آخر تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بمنطقة كوم أوشيم:

1_إعادة تأهيل وتطوير محطة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم لما لها من تأثير سلبى على بحيرة قارون.

2-رفع كفاءة المحطة من صرف صحي عادية لكى تصبح محطة معالجة صرف صناعي.

3_ رفع الطاقة التصميمية للمحطة لدورها في إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

4-إعادة استخدام مياه المحطة مرة أخرى.

5-ضرورة إلزام مصانع منطقة كوم أوشيم الصناعية بمعالجة ناتج صرف المصانع، والالتزام بالمعايير الواردة بقانون وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن صرف المخلفات السائلة.

6-حصر المصانع التى يوجد بها أحواض ترسيب، مع المتابعة الدورية لتلك المصانع.

وقد تناول الاجتماع موقف التعديات داخل المحميات والإجراءات التي تم اتخاذها بذات الشأن، لسرعة توفيق أوضاع التعديات المسموح بها طبقًا لما انتهت إليه اللجنة التى تم تشكليها، وتنفيذ قرارات الإزالة بالنسبة للتعديات غير المسموح بها، وسرعة البت فى طلبات التقنين المقدمة، بالإضافة إلى مراجعة وتدقيق الإحداثيات الخاصة بالمحميات داخل المحافظة لرفعها على خرائط جغرافية بالتنسيق مع وحدة الجيومكانية، وكذلك الخدمات المقدمة داخل المحميات والتراخيص الخاصة ببعض الأنشطة داخل المحميات.

كما تم مراجعة موقف طريق وادي الحيتان من حيث رفع الكفاءة والصيانة بشكل دورى، وطريق محمية وادى الريان الذى تم إدراجه ضمن مبادرة حياة كريمة.

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ياسمين فؤاد وزارة البيئة الفجر البيئة

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