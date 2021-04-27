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معلومات مهمة حول الصداع.. اذهب للطبيب في هذه الحالة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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الصداع العنقودي، هو النصفي الذي يأتي على شكل نوبة في نطاق العين والجبين، وفقا لما قالته الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب.

وأضافت الرابطة أن الأسباب، التي تعزز حدوث النوبة، تتمثل في الضوء المبهر والهيستامين والقهوة والجلوتامات والخمر، ومن أعراضه "إحمرار العين وانسداد الأنف وتورم الجفن وزيادة إفرازات الدموع".

وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة أعراضه، ويمكن علاج الصداع العنقودي من خلال استنشاق أوكسجين بنسبة 100% عبر قناع أثناء النوبة، بالإضافة إلى تجنب المسببات.

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