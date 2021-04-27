عاجل - توخيل يُعلن تشكيل تشيلسي ضد ريال مدريد





أعلن الألماني توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ريال مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره تشيلسي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاء تشكيل فريق تشيلسي لمباراة اليوم كالآتي:





حراسة المرمى: ميندي.





الدفاع: بن تشيلويل، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر، كريستيانسن.





خط الوسط: أزبيليكويتا، جورجينيو، كانتي.





في الهجوم: ماونت، بولوسيتش، فيرنر.



