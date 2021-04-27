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مؤمن زكريا يكشف عن أمنيته عند تعافيه من الإصابة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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صرح نجم النادى الأهلى مؤمن زكريا، اليوم الثلاثاء، بأن يسعى للعودة إلى الملاعب من جديد بعد تعافيه من الإصابة.


وخلال حواره عبر قناة "أبو ظبى" قال مؤمن زكريا بإنه يسعى للوصول إلى إحراز 100 هدف فى الدورى المصرى لينضم إلى قائمة نادى المائة، نظراًلانه يمتلك 70 هدفًا حت الأن.


وتابع زكريا أن النجم محمد صلاح هو أفضل لاعب فى تاريخ مصر وأن السر فى تألقه أنه يشعر أنه لازال هناك ما يجب أن يحققه.


وأكد مؤمن زكريا أن المارد الأحمر يعانى من العديد من الضغوط فى الموسم الحالى من دورى أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنه كان يتمنى خوض مباراة صن داونز التى انتهت بخماسية فى شباك الأهلي.

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