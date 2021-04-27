عاجل.. نجم الأهلي السابق يُرحب بالانتقال إلى الزمالك

كشف صالح جمعة لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، موقفه من الانتقال إلى النادي الزمالك حال تلقيه عرضًا رسميًا من القلعة البيضاء في المستقبل.





وقال "جمعة" في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس": " لو تلقيت عرضًا من النادي الزمالك حاليًا أكيد سأوافق خاصة وأنه ناد جماهيري كبير وله شعبية واسعة، هذا القرار قد يغضب جمهور الأهلي لكنني لم أترك القلعة الحمراء والموضوع انتهى ومن حقي أشوف مستقبلي مع أي فريق".





وأضاف: "كرة القدم تحتاج للالتزام في المقام الأول، وأي لاعب لو هيلتزم في أي ناد بالعالم سوف يكمل مشواره بشكل طبيعي، ولكن غير ذلك سوف يرحل سواء في الأهلي أو الزمالك، وأنا أوقات كثيرة كنت ملتزم في الأهلي، ولكنني متهور وعصبي بعض الشيئ".





واختتم تصريحاته: " لم أتعرض للظلم في الأهلي، ولكن بعض الأحيان تعرضت للظلم من بعض المدربين وأكثرهم ظلمًا لي رينيه فايلر".





الجدير بالذكر أن صالح جمعة رحل عن النادي الأهلي بسبب تراجع مستواه بشكل كبير وإثارته للمشاكل والأزمات وانتقل مطلع الموسم الحالي وانتقل إلى نادي سيراميكا كليوباترا.



