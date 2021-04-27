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حسن أبو الرووس يكشف تطورات الحالة الصحية لروجينا ويطمئن جمهورها
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:02 م
منار داؤد
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نشر الفنان حسن أبو الرووس، صورة تجمعه مع الفنانة روجينا عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفديوهات "إنستجرام"، متحدثًا عن إصابتها أثناء التصوير ومدي تفانيها في العمل.
علق "أبو الرووس" علي الصورة قائلًا: "إصابة الفنانة العظيمة القديرة روجينا بجرح عميق في وجهها العميق أثناء تصوير مسلسل بنت السلطان وعلي الفور تم نقلها الي المستشفى، وتم اجراء 7غرز تجميليه والغريب والغير متوقع انها بعد العمليه استكملت التصوير بكل براعه وجديه ووجهها ينزف في المشهد والحقيقة وهذا كان درس لي أنا شخصيا في التضحيه والاخلاص في العمل".
مسلسل "بنت السلطان"من بطولة الفنانة روجينا، ويشاركها باسم سمرة، سوسن بدر ،بيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.
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