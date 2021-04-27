حسن أبو الرووس يكشف تطورات الحالة الصحية لروجينا ويطمئن جمهورها





نشر الفنان حسن أبو الرووس، صورة تجمعه مع الفنانة روجينا عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفديوهات "إنستجرام"، متحدثًا عن إصابتها أثناء التصوير ومدي تفانيها في العمل.





علق "أبو الرووس" علي الصورة قائلًا: "إصابة الفنانة العظيمة القديرة روجينا بجرح عميق في وجهها العميق أثناء تصوير مسلسل بنت السلطان وعلي الفور تم نقلها الي المستشفى، وتم اجراء 7غرز تجميليه والغريب والغير متوقع انها بعد العمليه استكملت التصوير بكل براعه وجديه ووجهها ينزف في المشهد والحقيقة وهذا كان درس لي أنا شخصيا في التضحيه والاخلاص في العمل".





مسلسل "بنت السلطان"من بطولة الفنانة روجينا، ويشاركها باسم سمرة، سوسن بدر ،بيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.



