عاجل.. قناة اقرأ تنقل لقاء ولي العهد السعودي.. الليلة





انقل قناة اقرأ الليلة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، لقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة مرور ٥ سنوات على إطلاق رؤية السعودية ٢٠٣٠.





جدير بالذكر أن اللقاء يترقبه العالم، خاصة بعد التطور الملحوظ والمتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، ومن المقرر أن تنقله إلى جانب قناة اقرأ، مجموعة من أهم القنوات في المملكة.



