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عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز، أولى صفقات الفريق الملكي خلال الفترة الحالية، والتي ستنضم إلى المرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال إذاعة "كواترو" الإسبانية، أن ريال مدريد حسم بشكل رسمي صفقة النمساوي ديفيد آلابا مدافع بايرن ميونيخ الألماني بعقد يمتد لـ 5 مواسم.

وكشفت الإذاعة الإسبانية بأن ألابا سيرتدي القميص رقم (29) رفقة الفريق الملكي بداية من الموسم المقبل.

ولعب ألابا (28 عاماً)، القادر على شغل عدة مراكز (ظهير، قلب دفاع، لاعب ارتكاز) دوراً رئيساً في نجاحات بايرن خلال العقد الماضي أبرزها تتويجه مرتين بلقب دوري أبطال أوروبا (2013 و2020). 

وكان ألابا قد أعلن في شباط/فبراير الماضي رغبته بالرحيل رافضاً تمديد عقده "اتخذت قرار خوض تحد جديد بعد هذا الموسم، سأترك النادي".

وأعلن بايرن تعاقده بدءاً من نهاية الموسم مع مدافع لايبزيغ الفرنسي دايو أوباميكانو.

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