Advertisements

أسهم أوروبا تغلق منخفضة بعد انهيار شركة "أركيجوس"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
Advertisements
أغلقت أسهم أوروبا على هبوط طفيف اليوم الثلاثاء حيث لم يكن التفاؤل بشأن أرباح بريطانية قوية كافيا بعد أن كشف يو.بي.إس عن خسائر في معاملات مع شركة الاستثمار الأميركية أركيجوس، في حين صعدت أسهم شركات السفر إلى مستويات قياسية وسط آمال في انتعاش أعمالها بعد كوفيد.

نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، مع عزوف المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي غدا الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواصل البنك المركزي سياسة التيسير النقدي.

وصعد سهم شركة النفط العملاقة بي.بي 0.4% بعد زيادة كبيرة في أرباح الربع الأول من السنة وعزمها إعادة شراء أسهم، في حين ارتفع سهم بنك إتش.إس.بي.سي الذي تتركز أعماله في آسيا 4.2% عقب إعلانه عن أرباح فصلية قوية.

في غضون ذلك، هبط سهم يو.بي.إس اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى إقفال له في شهرين بعد أن تكبد البنك خسارة غير متوقعة بلغت 774 مليون دولار من تعاملات مع أركيجوس، مما ألقى بظلاله على زيادة فاقت التوقعات في صافي الربح الذي ارتفع 14%.

لكن الأسواق راوحت نطاقا ضيقا مع ترقب المستثمرين لأي مؤشرات على توقيت تشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي، وهو ما قال البنك المركزي الأميركي إنه سيعتمد على مستويات التوظيف والتضخم.

وقال المحللون لدى أوني كريديت "في النهاية، سيكون التوقيت الدقيق لتغيير السياسة وفقا لتقدير مجلس الاحتياطي.

"سيرغبون على الأرجح في رؤية سلسلة أفضل من بيانات الوظائف والنشاط الاقتصادي بما يحدث تقليصا كبيرا في 'الفجوات' مع مستويات ما قبل الأزمة، ويدعمها تحسن مستدام في الوضع الصحي."

أخبار تهمك

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 3 ساعات

بعد اعترافاته.. حبس اب قتل نجله وزوجته في الدقهلية

منذ حوالي 4 ساعات

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي السابق يُرحب بالانتقال إلى الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - توخيل يُعلن تشكيل تشيلسي ضد ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

عاجل - وسط مفاجأت.. زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد ضد تشيلسي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يطلب تسويق نجمي الأهلي

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

05:07 م

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

05:31 م

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى