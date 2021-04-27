أسهم أوروبا تغلق منخفضة بعد انهيار شركة "أركيجوس"

أغلقت أسهم أوروبا على هبوط طفيف اليوم الثلاثاء حيث لم يكن التفاؤل بشأن أرباح بريطانية قوية كافيا بعد أن كشف يو.بي.إس عن خسائر في معاملات مع شركة الاستثمار الأميركية أركيجوس، في حين صعدت أسهم شركات السفر إلى مستويات قياسية وسط آمال في انتعاش أعمالها بعد كوفيد.





نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، مع عزوف المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي غدا الأربعاء.





ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواصل البنك المركزي سياسة التيسير النقدي.





وصعد سهم شركة النفط العملاقة بي.بي 0.4% بعد زيادة كبيرة في أرباح الربع الأول من السنة وعزمها إعادة شراء أسهم، في حين ارتفع سهم بنك إتش.إس.بي.سي الذي تتركز أعماله في آسيا 4.2% عقب إعلانه عن أرباح فصلية قوية.





في غضون ذلك، هبط سهم يو.بي.إس اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى إقفال له في شهرين بعد أن تكبد البنك خسارة غير متوقعة بلغت 774 مليون دولار من تعاملات مع أركيجوس، مما ألقى بظلاله على زيادة فاقت التوقعات في صافي الربح الذي ارتفع 14%.





لكن الأسواق راوحت نطاقا ضيقا مع ترقب المستثمرين لأي مؤشرات على توقيت تشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي، وهو ما قال البنك المركزي الأميركي إنه سيعتمد على مستويات التوظيف والتضخم.





وقال المحللون لدى أوني كريديت "في النهاية، سيكون التوقيت الدقيق لتغيير السياسة وفقا لتقدير مجلس الاحتياطي.





"سيرغبون على الأرجح في رؤية سلسلة أفضل من بيانات الوظائف والنشاط الاقتصادي بما يحدث تقليصا كبيرا في 'الفجوات' مع مستويات ما قبل الأزمة، ويدعمها تحسن مستدام في الوضع الصحي."