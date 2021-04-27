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نصائح مهمة لتطبيق ظلال عيون عصري

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يقدم موقع "لافام"  أحدث طرق ونصائح لتطبيق ظلال عيون للحصول على نظرة مشرقة، وفقا للنصائح التالية:

- اختاري ظلال عيون على هيئة بودرة غنيّة بالألوان.

- بالنسبة إلى ذوات البشرة الفاتحة، إنّ ظلال عيون بـالألوان التي تتدرّج من العسلي قد تكون مناسبة. وللبشرة الداكنة، يمكن اختيار ألوان مرجانيّة.

- أضيفي ظلال عيون مرجانيّة مشرقة على الجفون فقط بواسطة فرشاة. فاللون المرجاني يبرز اللون الطبيعي للبشرة، خصوصاً السمراء. وعند التطبيق، لا تتجاوزي الثنية الطبيعية للعين.

- أثناء اختيارك ظلال عيون موضة 2019، طبّقي ماسكرا باللون البنّي الداكن أو الأسود على الرموش العليا. وعند التطبيق، ابدأي من جذور الرموش باتّجاه الأطراف. حرّكي فرشاة الماسكارا بشكل متذبذب، فهذا يمنعها من التكتّل.

- ابحثي عن ظلال عيون ذهبيّة تعزّز النغمات البرونزيّة أو النحاسيّة.

- ارسمي خطّاً سميكاً تحت العين بقلم تحديد أخضر. ومدّي الخطّ حتى الركن الخارجي للعين.

- امزجي ظلال عيون لمّاعة فوق خطّ قلم الكحل. واستخدمي فرشاة مكياج لتحقيق مزج متقن.

- عندما تكون العينان محطّ التركيز في المكياج، يجب أن يكون كلّ شيء آخر خفيفاً. فعند تطبيق مكياج عيون دخاني ثقيل، اتركي شفتيك بلون خفيف أو طبيعي، وكذلك الأمر بالنسبة للخدّين.

- يمكن لتطبيق ظلال عيون خارج الجفن إعطاء طلّة مبالغ فيها للغاية. توقّفي عند ثنية العين، وامزجي الألوان بين الحاجب والجفن. بعدها استمتعي بصيحات ظلال عيون موضة 2019 .

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