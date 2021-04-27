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استشاري يحذر من تناول العرق سوس بكثرة في رمضان

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن شهر رمضان يعد فرصة جيدة لخفض الوزن، مشددَا على أن الإنسان في رمضان يعتاد على التحكم في شهيته، ولا بد من استغلال هذا الأمر في العمل على خفض الوزن.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن تناول العرقسوس بكثرة في شهر رمضان أمر غير جيد، خاصة وأنه يحتوي على مادة ممثلة للكورتيزون ترفع ضغط الدم، ومن يعاني من الضغط، عليه أن يتناول الكركدية أو الدوم لضبط ضغط الدم.

ولفت إستشاري التغذية العلاجية، إلى أن التوت البري يعمل على تنشيط معدل الحرق بصورة كبيرة للغاية، مما يساعد على خفض الوزن بصورة قد تصل لـ14 كيلو في الشهر.

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