كيف تؤهل ذوي الإعاقات الذهنية على صيام رمضان؟

قالت الدكتورة فاطمة عادل، أخصائية التربية الخاصة واضطرابات النطق والكلام، إن مسألة الصيام بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة تشير إلى أنهم ينقسمون إلى نوعين، الأول من يفرض عليهم الصيام مع عموم المسلمين ولا تحول إعاقتهم دون تكليفهم بفريضة الصيام، وهم ذوي الإعاقات الجسدية أو البصرية أو السمعية، فهم أشخاص أسوياء خاصة من الناحية العقلية.



وتابعت "علي"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن النوع الثاني هم من ذوي الإعاقات الذهنية ولقد رفع الله عنهم الحرج في أداء العبادات فلا إثم عليهم في أدائها أو تركها، ولا يصح التقليل من قدراتهم.



وأضافت: "دورنا يأتي في تعليم ذوي الإعاقات الذهنية المهارات الدينية مثل الصلاة والوضوء وقراءة القرآن وغيرها حسب قدرتهم ويكون ذلك في المراحل الأولى من حياتهم لأنها من العادات التي تعود على مشاهدتها بين أفراد أسرهم بشكل يومي"، مشيرة إلى أن البعض يميل لتعلم وممارسة العبادات ومع مرور الوقت يتم تأهيلهم لأداء الصوم والعبادات بالصورة الصحيحة.

