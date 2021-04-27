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ضبط لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى في محل شهير بالعباسية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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نظمت الأجهزة التنفيذية لحي الوايلي، حملة بيطرية، لمراجعة المحال والمطاعم، وفحص ما بهما من منتجات غذائية، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء، بشن حملات يومية للتفتيش على المنتجات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة، عن مصادرة 2 كيلو ونص سمك غير صالح للاستخدام الآدمي وتم إعدامها من قبل الطب البيطري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما تم التحفظ على 35 كيلو لحوم بأحد محلات "البيتزا" الشهيرة في ميدان العباسية، وتم تحريز الكمية، وغلق المحل بالشمع الأحمر، لحين العرض على النيابة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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