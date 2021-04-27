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وصفات منزلية طبيعية لعلاج تشقق القدمين

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يقدم موقع "لافام" بعض الوصفات المنزلية التي يمكنك تحضيرها بسهولة والتي تساعد في ترميم الجلد الميت ومنح قدميك ملمساً حريرياً ناعماً كبشرة الأطفال.

زبدة الشيا والألوفيرا

سخّني ملعقة كبيرة من زبدة الشيا على حرارة الماء حتى تذوب، وضعيها في وعاء نظيف وجاف تمامًا.

أضيفي إليها ملعقة كبيرة من هلام الألوفيرا واخلطيهما جيداً حتى يصبحا مزيجًا واحدًا.

ضعي المزيج على الأماكن المتضرّرة من الجلد واتركيه منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل مسحه بقطعة قماش قطنية.

لا تغسلي القدمين بعد استخدام هذه الوصفة، بل دعي البشرة تمتص الرواسب.

زبدة الشيا والزيوت الطبيعية

تساعد الزيوت الطبيعية ليس في ترطيب البشرة فحسب، إنما في تغذيتها أيضاً. أنت بحاجة إلى مقدار فنجان من زبدة الشيا الذائبة وإلى كمية مماثلة من كل من زيت اللوز وزيت الزيتون وزيت جوز الهند.

ضعي المكوّنات في الخلاط الكهربائي حتى تمتزج وتصبح مزيجاً واحداً متجانسًا.

امسحي أماكن الجلد المتشقّق بالمزيج قبل خلودك إلى الفراش، وانتعلي جوارب قطنية طوال الليل.

في الصباح، أزيلي الجوارب وامسحي رواسب الزيوت عن قدميك من دون غسلها.

زبدة الشيا والعسل

يحتوي العسل على مكوّنات تساعد في ترميم خلايا البشرة.

ضعي في وعاء نظيف ملعقتين من العسل الطبيعي واضيفي إليهما ربع كوب من زبدة الشيا الذائبة.

اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه كقناع على قدميك.


بإمكانك أن تغطي قدمك بالكامل بهذا القناع وليس فقط الأماكن المتشقّقة.

اتركي القناع لمدة نصف ساعة قبل ان تقومي بمسح قدميك بواسطة قطعة قماش قطنية.

زبدة الشيا والسكر الاسمر

يعتبر السكر أحد أفضل المكوّنات التي تساعد في تقشير البشرة وإزالة الجلد الميّت عنها. 

ضعي في وعاء نظيف ملعقتين من السكر الأسمر وأضيفي إليهما مقدار نصف فنجان من زبدة الشيا الذائبة. 

اخلطي المكوّنين جيداً واستخدمي المزيج ككريم تقشير تفركين به قدميك بالكامل. 

تساعد هذه الوصفة في تقشير البشرة وإزالة الجلد الميّت، وتمنحها في الوقت نفسه ملمساً حريرياً ناعماً.

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