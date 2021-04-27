انجي المقدم: صوفيا في ليالي أوجيني قدمني بشكل مختلف للجمهور ولا أومن بالانطباعات الأولى

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انجي المقدم: صوفيا في ليالي أوجيني قدمني بشكل مختلف للجمهور ولا أومن بالانطباعات الأولى
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:16 م
مي مرسي
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حلت الفنانة إنجي المقدم ضيفة على برنامج لأول مرة التي تقدمه إيناس الشواف على محطة راديو إنرجي 92.1، خلال شهر رمضان.
وتحدثت إنجي المقدم عن الخطوات الأولى التي تقوم بها في حياتها اليومية منها البقاء في السرير لمدة نصف ساعة صباحا لقراءة الأذكار، ثم تناول مشروبها الصباحي المغذي "ليمون بالعسل بالزنجبيل".
وقالت إنجي المقدم إن أول تجربة آداء لها كان مسلسل السيت كوم أحمد اتجوز منى، ثم الدكتورة ليلى في مسلسل لحظات حرجة، وروت تجربتها قائلة إنها لم تقدم أفضل ما عندها في تجربة الآداء وطلبت إعادة المحاولة ونجحت.
أول لوكيشن لإنجي المقدم كان في مسلسل أحمد اتجوز منى داخل مكان مخصص بقاعة المؤتمرات وأول مشاهدها كان مع أحمد فلوكس.
وأشارت إنجي إلى أن مسلسل أحمد اتجوز منى كان السبب في إقناع زوجها بمواهبها التمثيلية، ولهذا العمل معزة خاصة لديها، لكن أول عمل قدم مواهبها للجمهور كان دور صوفيا في ليالي أوجيني.
وأوضحت إنجي المقدم إنها لا تأخذ بالانطباع الأول لأنه لا يدوم، لكنها أصبحت أكثر حذرا من الشخصية غير الواضحة، وتكره صفات البخل والأنانية والفل.
وعن خططها المستقبلية قالت إنها لا تضع خططا لكنها تحاول دائما التطوير من نفسها والحفاظ على رشاقتها لتكون فا كامل لياقتها استعدادا لتقديم الأدوار التي قد تعرض عليها.
وأشارت إنجي المقدم إلى أنها تأخذ رأي زوجها وتلجا إليه في لحظات السعادة والحزن، موضحة أن زوجها هو حبها الأول.
وتحدثت إنجي المقدم عن الخطوات الأولى التي تقوم بها في حياتها اليومية منها البقاء في السرير لمدة نصف ساعة صباحا لقراءة الأذكار، ثم تناول مشروبها الصباحي المغذي "ليمون بالعسل بالزنجبيل".
وقالت إنجي المقدم إن أول تجربة آداء لها كان مسلسل السيت كوم أحمد اتجوز منى، ثم الدكتورة ليلى في مسلسل لحظات حرجة، وروت تجربتها قائلة إنها لم تقدم أفضل ما عندها في تجربة الآداء وطلبت إعادة المحاولة ونجحت.
أول لوكيشن لإنجي المقدم كان في مسلسل أحمد اتجوز منى داخل مكان مخصص بقاعة المؤتمرات وأول مشاهدها كان مع أحمد فلوكس.
وأشارت إنجي إلى أن مسلسل أحمد اتجوز منى كان السبب في إقناع زوجها بمواهبها التمثيلية، ولهذا العمل معزة خاصة لديها، لكن أول عمل قدم مواهبها للجمهور كان دور صوفيا في ليالي أوجيني.
وأوضحت إنجي المقدم إنها لا تأخذ بالانطباع الأول لأنه لا يدوم، لكنها أصبحت أكثر حذرا من الشخصية غير الواضحة، وتكره صفات البخل والأنانية والفل.
وعن خططها المستقبلية قالت إنها لا تضع خططا لكنها تحاول دائما التطوير من نفسها والحفاظ على رشاقتها لتكون فا كامل لياقتها استعدادا لتقديم الأدوار التي قد تعرض عليها.
وأشارت إنجي المقدم إلى أنها تأخذ رأي زوجها وتلجا إليه في لحظات السعادة والحزن، موضحة أن زوجها هو حبها الأول.
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