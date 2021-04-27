انجي المقدم: صوفيا في ليالي أوجيني قدمني بشكل مختلف للجمهور ولا أومن بالانطباعات الأولى







وتحدثت إنجي المقدم عن الخطوات الأولى التي تقوم بها في حياتها اليومية منها البقاء في السرير لمدة نصف ساعة صباحا لقراءة الأذكار، ثم تناول مشروبها الصباحي المغذي "ليمون بالعسل بالزنجبيل".







وقالت إنجي المقدم إن أول تجربة آداء لها كان مسلسل السيت كوم أحمد اتجوز منى، ثم الدكتورة ليلى في مسلسل لحظات حرجة، وروت تجربتها قائلة إنها لم تقدم أفضل ما عندها في تجربة الآداء وطلبت إعادة المحاولة ونجحت.







أول لوكيشن لإنجي المقدم كان في مسلسل أحمد اتجوز منى داخل مكان مخصص بقاعة المؤتمرات وأول مشاهدها كان مع أحمد فلوكس.





وأشارت إنجي إلى أن مسلسل أحمد اتجوز منى كان السبب في إقناع زوجها بمواهبها التمثيلية، ولهذا العمل معزة خاصة لديها، لكن أول عمل قدم مواهبها للجمهور كان دور صوفيا في ليالي أوجيني.





وأوضحت إنجي المقدم إنها لا تأخذ بالانطباع الأول لأنه لا يدوم، لكنها أصبحت أكثر حذرا من الشخصية غير الواضحة، وتكره صفات البخل والأنانية والفل.





وعن خططها المستقبلية قالت إنها لا تضع خططا لكنها تحاول دائما التطوير من نفسها والحفاظ على رشاقتها لتكون فا كامل لياقتها استعدادا لتقديم الأدوار التي قد تعرض عليها.





وأشارت إنجي المقدم إلى أنها تأخذ رأي زوجها وتلجا إليه في لحظات السعادة والحزن، موضحة أن زوجها هو حبها الأول.

حلت الفنانة إنجي المقدم ضيفة على برنامج لأول مرة التي تقدمه إيناس الشواف على محطة راديو إنرجي 92.1، خلال شهر رمضان.