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روسيا: لجنة أوبك+ أكدت مستويات إنتاج النفط المتفق عليها سلفا
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:38 م
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قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الثلاثاء إن لجنة المراقبة المنبثقة عن مجموعة أوبك+ قررت عدم تغيير مستويات إنتاج النفط المتفق عليها سلفا.
وقال متحدثا عقب اجتماع للجنة إن الوضع في سوق النفط "إيجابي والطلب النفطي يتعافى"، لكن الانتشار السريع لكوفيد-19 في الهند وأميركا اللاتينية يبعث على القلق.
وأضاف نوفاك أن الاجتماع الوزاري القادم لتحالف أوبك+ سينعقد في أول يونيو حزيران، حيث سيدرس الوزراء مستويات الإنتاج لشهري يوليو تموز وأغسطس آب.
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