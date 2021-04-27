روسيا: لجنة أوبك+ أكدت مستويات إنتاج النفط المتفق عليها سلفا





قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الثلاثاء إن لجنة المراقبة المنبثقة عن مجموعة أوبك+ قررت عدم تغيير مستويات إنتاج النفط المتفق عليها سلفا.





وقال متحدثا عقب اجتماع للجنة إن الوضع في سوق النفط "إيجابي والطلب النفطي يتعافى"، لكن الانتشار السريع لكوفيد-19 في الهند وأميركا اللاتينية يبعث على القلق.





وأضاف نوفاك أن الاجتماع الوزاري القادم لتحالف أوبك+ سينعقد في أول يونيو حزيران، حيث سيدرس الوزراء مستويات الإنتاج لشهري يوليو تموز وأغسطس آب.