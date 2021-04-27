Advertisements

روسيا: لجنة أوبك+ أكدت مستويات إنتاج النفط المتفق عليها سلفا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
Advertisements

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الثلاثاء إن لجنة المراقبة المنبثقة عن مجموعة أوبك+ قررت عدم تغيير مستويات إنتاج النفط المتفق عليها سلفا.

وقال متحدثا عقب اجتماع للجنة إن الوضع في سوق النفط "إيجابي والطلب النفطي يتعافى"، لكن الانتشار السريع لكوفيد-19 في الهند وأميركا اللاتينية يبعث على القلق.

وأضاف نوفاك أن الاجتماع الوزاري القادم لتحالف أوبك+ سينعقد في أول يونيو حزيران، حيث سيدرس الوزراء مستويات الإنتاج لشهري يوليو تموز وأغسطس آب.

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يطلب تسويق نجمي الأهلي

منذ ساعة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - توخيل يُعلن تشكيل تشيلسي ضد ريال مدريد

منذ 37 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي السابق يُرحب بالانتقال إلى الزمالك

منذ 36 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ نصف ساعة

بعد اعترافاته.. حبس اب قتل نجله وزوجته في الدقهلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 4 ساعات

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - وسط مفاجأت.. زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد ضد تشيلسي

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

05:07 م

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

05:31 م

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى