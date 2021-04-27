برشلونة يواجه أزمة جديدة بسبب ميسي ودي يونج

كشفت تقارير صحفية كتالونية، عن انضمام ثنائي جديد من قائمة الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة لقائمة خطر الإيقاف بعد مباراة أنتهاء لقاء فياريال في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الليجا الإسباني.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج هما الوحيدين الذين يمتلكان 4 بطاقات صفراء ومهددين بالإيقاف".





وأشارت الصحيفة إلي أن انضم لهؤلاء الثنائي الجديد من مباراة فياريال بعد حصول كل من أنطوان جريزمان وأوسكار مينجيزا على بطاقتهما الصفراء الرابعة.





وأضافت:"وقد حصل الرباعي على بطاقة في مباراة برشلونة المقبلة أمام غرناطة يوم، الخميس المقبل، لن يشاركوا في مباراة فالنسيا التي ستقام يوم 2 مايو".





وعلى الجانب الآخر، هناك لاعبين آخرين يمتلكان 3 بطاقات صفراء في قائمة الفريق الكاتالوني وهما، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، وفي حالة حصولهما على بطاقة أخرى أمام غرناطة سيكونان مهددين مثل الرباعي المذكور.





ويتبقي لبرشلونة 6 مباريات في الدوري الإسباني أمام كلاً من غرناطة، فالنسيا، أتلتيكو مدريد، ليفانتي، سيلتا فيجو وإيبار.