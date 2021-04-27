Advertisements

برشلونة يواجه أزمة جديدة بسبب ميسي ودي يونج

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية كتالونية، عن انضمام ثنائي جديد من قائمة الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة لقائمة خطر الإيقاف بعد مباراة أنتهاء لقاء فياريال في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الليجا الإسباني.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج هما الوحيدين الذين يمتلكان 4 بطاقات صفراء ومهددين بالإيقاف".

وأشارت الصحيفة إلي أن انضم لهؤلاء الثنائي الجديد من مباراة فياريال بعد حصول كل من أنطوان جريزمان وأوسكار مينجيزا على بطاقتهما الصفراء الرابعة.

وأضافت:"وقد حصل الرباعي على بطاقة في مباراة برشلونة المقبلة أمام غرناطة يوم، الخميس المقبل، لن يشاركوا في مباراة فالنسيا التي ستقام يوم 2 مايو".

وعلى الجانب الآخر، هناك لاعبين آخرين يمتلكان 3 بطاقات صفراء في قائمة الفريق الكاتالوني وهما، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، وفي حالة حصولهما على بطاقة أخرى أمام غرناطة سيكونان مهددين مثل الرباعي المذكور.

ويتبقي لبرشلونة 6 مباريات في الدوري الإسباني أمام كلاً من غرناطة، فالنسيا، أتلتيكو مدريد، ليفانتي، سيلتا فيجو وإيبار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي ودي يونج ميسي في الدوري الإسباني برشلونة ميسي برشلونة

أخبار تهمك

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يطلب تسويق نجمي الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - توخيل يُعلن تشكيل تشيلسي ضد ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - وسط مفاجأت.. زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد ضد تشيلسي

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 3 ساعات

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي السابق يُرحب بالانتقال إلى الزمالك

منذ 34 دقيقة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ نصف ساعة

بعد اعترافاته.. حبس اب قتل نجله وزوجته في الدقهلية

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

أخبار برشلونة اليوم: 5 لاعبين يرحلون عن البرسا في ميركاتو الشتاء وفالفيردي يفجر مفاجأة وميسي يختار صفقة برشلونة المُدمرة

أخبار برشلونة اليوم: فالفيردي يستفز ريال مدريد ويرد على إقالته وميسي الأفضل في العالم والبرسا يخطط لضم أشرس مدافع

تشكيل برشلونة المتوقع ضد فياريال

بيكيه يحقق هدفه الخفي للعب مباراة الكلاسيكو

مفاجأت في قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي

Barcelona ضد غرناطة 0/1 في الدوري الإسباني | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

05:07 م

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

05:31 م

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى