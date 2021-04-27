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عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد المصري البورسعيدي

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدبر الفني للفريق الأول بالنادي للأهلي عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيواجه المصري البورسعيدي، في مباراة مؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: احمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد الدين سمير واحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: آليو ديانج، عمرو السولية؛ محمود كهربا، محمد مجدي افشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

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الكلمات المفتاحية

موسيمانى المصري الأهلي

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