ثقة المستهلكين الأميركيين تقفز لأعلى مستوى في 14 شهرا في أبريل

قفزت ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أعلى مستوى في 14 شهرا في أبريل نيسان مع تزايد التطعيم بلقاحات كوفيد-19 وتحفيز مالي إضافي مما سمح لمعظم شركات الخدمات باستئناف النشاط ويعزز الطلب والتوظيف في الشركات.





وقالت مؤسسة كونفرانس بورد اليوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلك تسارع إلى قراءة عند 121.7 هذا الشهر.





وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ فبراير شباط 2020، قبيل بداية جائحة كوفيدا-19، وبعد قراءة بلغت 109.0 في مارس آذار.





وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى قراءة عند 113.0 في أبريل نيسان.