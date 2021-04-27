Advertisements

ثقة المستهلكين الأميركيين تقفز لأعلى مستوى في 14 شهرا في أبريل

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
Advertisements
قفزت ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أعلى مستوى في 14 شهرا في أبريل نيسان مع تزايد التطعيم بلقاحات كوفيد-19 وتحفيز مالي إضافي مما سمح لمعظم شركات الخدمات باستئناف النشاط ويعزز الطلب والتوظيف في الشركات.

وقالت مؤسسة كونفرانس بورد اليوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلك تسارع إلى قراءة عند 121.7 هذا الشهر.

وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ فبراير شباط 2020، قبيل بداية جائحة كوفيدا-19، وبعد قراءة بلغت 109.0 في مارس آذار.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى قراءة عند 113.0 في أبريل نيسان.

أخبار تهمك

عاجل - وسط مفاجأت.. زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد ضد تشيلسي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يطلب تسويق نجمي الأهلي

منذ ساعة

عاجل - توخيل يُعلن تشكيل تشيلسي ضد ريال مدريد

منذ 38 دقيقة

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ 33 دقيقة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

بعد اعترافاته.. حبس اب قتل نجله وزوجته في الدقهلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 3 ساعات

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي السابق يُرحب بالانتقال إلى الزمالك

منذ 37 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

05:07 م

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

05:31 م

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى