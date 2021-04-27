إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع يسجل انخفاضاً للأسبوع الثالث

سجل إنفاق المستهلكين بالمملكة العربية السعودية عبر عمليات نقاط البيع انخفاضا بنحو 10.8% خلال الفترة من 18 إلى 24 أبريل الجاري، ليواصل تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي.

وانخفضت قيمة المبيعات الأسبوعية، وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الثلاثاء، إلى 7.32 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال خلال الأسبوع السابق المنتهي في 17 أبريل/ نيسان 2021.

وبلغ حجم الإنفاق 10.04 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 10 أبريل/ نيسان الجاري، مقابل 11.37 مليار ريال بالأسبوع المنتهي في 3 أبريل/ نيسان.

وتراجعت عمليات نقاط البيع المنفذة 11.6% خلال الأسبوع، إلى 72.19 مليون عملية، مقابل 81.62 مليون عملية في الأسبوع السابق.

وتركز إنفاق المستهلكين عبر عمليات نقاط البيع في المملكة بالأسبوع الماضي في قطاع الأطعمة والمشروبات؛ بقيمة 1.13 مليار ريال عبر تنفيذ 20.53 مليون عملية، يليه الملابس والأحذية بـ 820.34 مليون ريال بتنفيذ 4.13 مليون عملية.

وحل قطاع المطاعم والمقاهي ثالثا بحجم إنفاق بلغ 662.36 مليون ريال بعد تنفيذ 15.2 مليون عملية، ثم قطاع السلع والخدمات المتنوعة بـ 623.9 مليون ريال عبر تنفيذ 5.88 مليون عملية، يليه الصحة بـ 567.48 مليون ريال بتنفيذ 4.71 مليون عملية.

وتصدرت مدينة الرياض المدن السعودية في حجم الإنفاق خلال الأسبوع المنتهي في 24 أبريل/ نيسان الجاري؛ بقيمة 2.3 مليار ريال (بانخفاض 9.2% عن الأسبوع السابق) عبر تنفيذ 20.19 مليون عملية.

وجاءت مدينة جدة في المرتبة الثانية بإنفاق المستهلكين بواقع 1.22 مليار ريال (بتراجع أسبوعي 7%) من خلال تنفيذ 10.41 مليون عملية، ثم مدينة الدمام بـ 413.32 مليون ريال (تراجع 9.5%) تم تنفيذها عبر 3.59 مليون عملية.