Advertisements

إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع يسجل انخفاضاً للأسبوع الثالث

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

سجل إنفاق المستهلكين بالمملكة العربية السعودية عبر عمليات نقاط البيع انخفاضا بنحو 10.8% خلال الفترة من 18 إلى 24 أبريل الجاري، ليواصل تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي.

 

وانخفضت قيمة المبيعات الأسبوعية، وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الثلاثاء، إلى 7.32 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال خلال الأسبوع السابق المنتهي في 17 أبريل/ نيسان 2021.

 

وبلغ حجم الإنفاق 10.04 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 10 أبريل/ نيسان الجاري، مقابل 11.37 مليار ريال بالأسبوع المنتهي في 3 أبريل/ نيسان.

 

وتراجعت عمليات نقاط البيع المنفذة 11.6% خلال الأسبوع، إلى 72.19 مليون عملية، مقابل 81.62 مليون عملية في الأسبوع السابق.

 

وتركز إنفاق المستهلكين عبر عمليات نقاط البيع في المملكة بالأسبوع الماضي في قطاع الأطعمة والمشروبات؛ بقيمة 1.13 مليار ريال عبر تنفيذ 20.53 مليون عملية، يليه الملابس والأحذية بـ 820.34 مليون ريال بتنفيذ 4.13 مليون عملية.

 

وحل قطاع المطاعم والمقاهي ثالثا بحجم إنفاق بلغ 662.36 مليون ريال بعد تنفيذ 15.2 مليون عملية، ثم قطاع السلع والخدمات المتنوعة بـ 623.9 مليون ريال عبر تنفيذ 5.88 مليون عملية، يليه الصحة بـ 567.48 مليون ريال بتنفيذ 4.71 مليون عملية.

 

وتصدرت مدينة الرياض المدن السعودية في حجم الإنفاق خلال الأسبوع المنتهي في 24 أبريل/ نيسان الجاري؛ بقيمة 2.3 مليار ريال (بانخفاض 9.2% عن الأسبوع السابق) عبر تنفيذ 20.19 مليون عملية.

 

وجاءت مدينة جدة في المرتبة الثانية بإنفاق المستهلكين بواقع 1.22 مليار ريال (بتراجع أسبوعي 7%) من خلال تنفيذ 10.41 مليون عملية، ثم مدينة الدمام بـ 413.32 مليون ريال (تراجع 9.5%) تم تنفيذها عبر 3.59 مليون عملية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انفاق المستهلكين المستهلكين السعودية

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي السابق يُرحب بالانتقال إلى الزمالك

منذ 33 دقيقة

عاجل - وسط مفاجأت.. زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد ضد تشيلسي

منذ أقل من ساعة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - توخيل يُعلن تشكيل تشيلسي ضد ريال مدريد

منذ 34 دقيقة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يطلب تسويق نجمي الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ نصف ساعة

بعد اعترافاته.. حبس اب قتل نجله وزوجته في الدقهلية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | سوق الأسهم يهبط 3.8% خلال الأسبوع بخسائر سوقية 75 مليار ريال

84.88 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر الماضي

4.9 % ارتفع في الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين في أبريل الماضي

86.8 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر أبريل

100.07 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال مايو الماضي

السعوديون ينفقون النسبة الأكبر من أموالهم على الطعام والشراب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

05:07 م

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

05:31 م

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى