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الأزهري يكشف سمات ومميزات القائد أبو بكر الصديق وكيف تعامل مع وفاة الرسول (فيديو)

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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تحدث الشيخ أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، عن سمات ومميزات القائد العظيم "سيدنا أبو بكر الصديق" وكيف تعامل مع وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال "الأزهري" في حواره ببرنامج "رجال حول الرسول" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن عند لحظة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أجمع الجميع على مبايعة سيدنا أبي بكر الصديق.

وأضاف "عندما جاءت لحظة الوفاة للرسول، كان أبو بكر اشد الناس تأثرا بالحدث وأسرع الناس خروجا من صدمة المعرفة، فسيدنا أبو بكر اختار أن يؤجل أحزانه عن الرسول من أجل أن يحسن النيابة عن النبي في أمته".

وتابع "كان وفاة الرسول تعني انقطاع الوحي عن مباشرة الناس يعني ختمت الرسالة وانتهت المدة الحياتية النبوية، فاختار أبو بكر أن يؤجل الألم والفجيعة والحزن بعدين ولكن دلوقتي لابد أن أكون بارا بالرسول وأمته".

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