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هل الحجامة ونقل الدم أثناء الصوم يفسده؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أوضحت دار الإفتاء المصرية، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حكم الحجامة، ونقل الدم أثناء الصوم، جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إليها.

وقال "الإفتاء"، إن جمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذا ضابط أغلبي، ومثلُ الحجامة في الحكم نقل الدم؛ فإنه لا يؤثِّر على صحة الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف والضرر.

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