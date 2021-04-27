عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل





وتغيبت ياسمين صبري عن المشاركة في السباق الرمضاني الحالي، عقب مشاركتها في سباق رمضان لعام 2020 من خلال مسلسل "فرصة"، مع عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي وأيتن عامر وهبة مجدي وإدوارد ونهال عنبر ومحمود البزاوي ودياب.

أعلنت الفنانة ياسمين صبري، وفاة جدتها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكتبت "صبري" قائله: "توفيت اليوم جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله".