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عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت الفنانة ياسمين صبري، وفاة جدتها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وكتبت "صبري" قائله: "توفيت اليوم جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله".


وتغيبت ياسمين صبري عن المشاركة في السباق الرمضاني الحالي، عقب مشاركتها في سباق رمضان لعام 2020 من خلال مسلسل "فرصة"، مع عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي وأيتن عامر وهبة مجدي وإدوارد ونهال عنبر ومحمود البزاوي ودياب.

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