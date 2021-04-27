Advertisements

وزيرة الصحة: تأسيس معهد قومي للتعليم الطبي المهني بالتعاون مع هارفارد

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدور الكبير للبحث العلمي ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لبحث سبل الارتقاء بالبحث العلمي والاستفادة من خبرات الأطقم الطبية في نشر الأبحاث العلمية، بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة والسكان للبحوث والتنمية الصحية.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أنه جاري التعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، للمشاركة في تأسيس معهد قومي للتعليم الطبي المهني وبحوث الصحة العامة في مصر، وذلك لإتاحة فرص التدريب لكافة الأطباء في مصر، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأشار إلى أن المعهد سيضم مركز لبحوث الصحة العامة وآخر للأبحاث الإكلينيكية، مضيفًا أن مقره سيكون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم تأسيسه على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة وبتقنيات عالية الجودة.

ولفت إلى أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بضرورة تقديم الأبحاث العلمية لكافة الملتحقين بالبرامج التدريبية للزمالة المصرية كشرط أساسي للتخرج والحصول على الترقيات الفنية، مضيفًا أن الوزيرة وجهت بتوفير وإتاحة البرامج التدريبية لإعداد الأبحاث العلمية والطبية، بالإضافة إلى كافة التدريبات اللازمة للارتقاء بالمستوى التعليمي المهني للأطباء.
وزيرة الصحة: تأسيس معهد قومي للتعليم الطبي المهني بالتعاون مع هارفارد
وزيرة الصحة: تأسيس معهد قومي للتعليم الطبي المهني بالتعاون مع هارفارد
وزيرة الصحة: تأسيس معهد قومي للتعليم الطبي المهني بالتعاون مع هارفارد
وزيرة الصحة: تأسيس معهد قومي للتعليم الطبي المهني بالتعاون مع هارفارد
وزيرة الصحة: تأسيس معهد قومي للتعليم الطبي المهني بالتعاون مع هارفارد
وزيرة الصحة: تأسيس معهد قومي للتعليم الطبي المهني بالتعاون مع هارفارد

أخبار تهمك

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 5 ساعات

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و نصف

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد المصري البورسعيدي

منذ ساعة

بعد اعترافاته.. حبس اب قتل نجله وزوجته في الدقهلية

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ أقل من ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - منتخب مصر يقع في مجموعة قوية بكأس العرب

منذ أقل من ساعة

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

منذ 42 دقيقة

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يطلب تسويق نجمي الأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

08:52 م

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

05:07 م

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى