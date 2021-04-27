جيش الاحتلال يسقط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اجتازت الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اجتازت الحدود مع لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن "قوات الجيش أسقطت مسيّرة تابعة لحزب الله وعثرت على أخرى تم إسقاطها على الحدود اللبنانية قبل أسابيع حيث رصدت القوات المسيرة الأولى بعد أن اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان وقامت بإسقاطها.. كما عثرت القوات على مسيرة أخرى لحزب الله تم إسقاطها بعد تسللها من لبنان".