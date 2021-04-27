أحمد كريمة: "القوامة" تعني أن الرجل خادم للمرأة (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الكثير يفهم مفهوم القوامة في الإسلام خطأ، فالقوامة لا تعني أن الرجل رقم واحد، والمرأة رقم أثنين، مشيرًا إلى أن القوامة تعني أن الرجل خادم للمرأة: أي يسعى لتحقيق مصالحها.



وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن قوله تعالى " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، لا يعني أن الرجل يكون جبار وعنيد ويصفح ويشتم، خاصة ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "النساء شقائق الرجال".



ولفت إلى أن الناس في الإسلام سواسية كأسنان المشط، ولا فضل لعربي على عجمي أو لأبيض على أسود إلا بتقوى الله عز وجل.

