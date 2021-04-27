في الحلقة الخامسة عشر من "نسل الأغراب".. دياب ينجو من الموت





ذهاب "حمزة" لـ"جليلة" ويقبل رأسها، لتخبره بحبها الشديد له، وأنها شعرت بسعادة كبيرة عندما وقف في وجه زوجها، ويسألها عما إذا كان بإمكانها أن تترك غفران لكي تعود إلى "عساف" لتخبرها أنها لا تعرف ما تخبئه الأيام القادمة لها، وأنها لم تفكر يومًا في حياتها في الابتعاد عن عساف، لكنها حاليًا تريد أن يبقى زوجها غفران وأولادها في أمان.





ثم يهجم مجموعة من الرجال يحملون العديد من الأسلحة على قسم الشرطة التي يعمل فيها "علي" دياب، وبعد مطاردتهم يتمكن من القبض عليهم، ويتضح أنه تم ارسالهم من قبل "مصطفى" زوج منة فضالي الذي قام بالإعتداء عليه في الحلقة الماضية.





"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى

بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "نسل الأغراب"، للفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول اعتذار "حمزة" أحمد مالك لـ"غفران" بعد أن وقف أمامه بسبب والدته، فيخبره أنه يحس أنه والده وأنه ليس له أب غيره، فيعترف له "غفران" أنه عندما فعل ذلك جعله يشعر أنه زوج والدته، فيعاتبه على إحساسه بذلك، ويخبره أنه عندما تزوج والدته كان طفلًا صغيرًا، وأنه أحبه أكثر من ابنه" سليم"، ويحذره من أن يخسر حبه له.