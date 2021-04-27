تعرف على "تصريح زيارة الآثار السنوي للجمهور" والأماكن التي لا يشملها

قرار هام أصدره المجلس الأعلى للآثار، وذلك لدفع وتنشيط حركة السياحة الداخلية خلال الفترة القادمة ويأتي القرار حول إتاحة الزيارة للمزارات الأثرية كالمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة ولكن القرار استبعد عدة أماكن من التصاريح السنوية للزيارة.



حيث تسمح تلك التصاريح لحاملها بزيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة عدا عدد من المزارات ولا يشمل التصريح مقابر الملك ستي الأول والملك توت عنخ آمون والملك رمسيس الثاني في وادي الملوك



كما لا يشمل مقبرة الملكة نفرتاري في وادي الملكات بالبر الغربي بالأقصر وأهرامات الجيزة من الداخل ومن المتاحف لا يشمل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير بالرماية.



وقرر المجلس استمرار الأسعار المخفضة لتلك التصاريح وهي مخصصة لطلاب المدارس والجامعات والزائرين من المصريين والعرب المقيمين لتشجيعهم على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة.



وتصاريح الزيارة السنوية تتضمن ثلاثة أنواع هي تصاريح زيارة للمصريين والعرب المقيمين بتكلفة ٤٠٠ جنيه سنويًا.



وتصاريح لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والدولية بكافة المراحل التعليمية بتكلفة ٥٠ جنية سنويًا، وتصاريح لطلاب الجامعات من المصريين والعرب المقيمين بتكلفة ١٢٥ جنيه سنويًا.