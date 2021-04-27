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خبيرة تغذية تكشف عن مكونات وجبة الافطار المثالية في رمضان

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن وجبة الافطار في رمضان يجب أن تحتوي على سلطة، وشربة، وقطعة بروتين لا تحتوي على دهون، وبعد الفطار من الممكن تناول الفواكه والعصائر الفريش لسحب السموم من الجسم، وكسر ثبات الوزن.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن ثبات الوزن عند بداية نظام غذائي جديد امر طبيعي، ويتم تكسير هذه الدهون من خلال تناول التوت البري الذي يساعد على تحويل الدهون الثلاثية إلى دهون سهلة، يتم التخلص منها بشكل سريع.

وأشارت إلى أن مريض السمنة الذي ينخفض وزنه بشكل سريع، مع بداية اتباع نظام غذائي معين، يكون جسمه مليء بالدهون السائلة، أو حديثي في اكتساب الخلايا الدهنية، ولهذا يكون التخلص من الدهون سهل للغاية، أما من يترك نفسه يعاني من السمنة لعدة سنوات، فخفض الوزن يكون صعب، لأن الدهون تكون عنيدة.

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