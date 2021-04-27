علي ماهر يُعلن تشكيل المصري لمواجهة الأهلي في الدوري

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر لها في التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري.





وجاء تشكيل المصري كالتالي:





حراسة المرمى: أحمد دعدور.





خط الدفاع: عمر كمال – فريد شوقي– أحمد شوشة – أحمد شديد قناوي





خط الوسط: إكريم العراقي- حسن علي- أحمد رفعت- أحمد جمعة





وفي الهجوم: سعيدو وعمرو موسي



