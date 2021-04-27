Advertisements

علي ماهر يُعلن تشكيل المصري لمواجهة الأهلي في الدوري

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر لها في التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور.

خط الدفاع: عمر كمال – فريد شوقي– أحمد شوشة – أحمد شديد قناوي

خط الوسط: إكريم العراقي- حسن علي- أحمد رفعت- أحمد جمعة   

وفي الهجوم: سعيدو وعمرو موسي

أخبار تهمك

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد المصري البورسعيدي

منذ ساعة

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - منتخب مصر يقع في مجموعة قوية بكأس العرب

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يطلب تسويق نجمي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد اعترافاته.. حبس اب قتل نجله وزوجته في الدقهلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 28 دقيقة

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

08:52 م

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

05:07 م

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى