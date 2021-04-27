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ننشر تردد قناة دي ام سي دراما 2021.. ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021 على DMC Drama

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:56 م
دي ام سي دراما
دي ام سي دراما
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ننشر تردد قناة دي ام سي دراما 2021.. ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021 على DMC Drama

يبحث الكثيرين عن تردد قناة دي إم سي دراما 2021 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على DMC Drama، بسبب الأعمال الدرامية التي تعرض عليها خلال شهر رمضان الكريم، والتي حققت نسبة مشاهدة مرتفعة، ويتابعها المشاهدين بشغف خلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم.

تردد قناة دي ام سي دراما 2021 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على DMC Drama
وسنستعرض لكم متابعينا الكرام، تردد قناة دي ام سي دراما 2021 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على DMC Drama ، لمتابعة باقي الأحداث الدرامية:-

تردد قناة دي ام سي دراما 2021
يمكن لمحبي قناة DMC Drama ضبط التردد الجديد كالآتي..

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11449.

- الاستقطاب: افقي.

- معدل الترميز:27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان على DMC Drama
وتعرض قناة DMC Drama على عدد من المسلسلات الرمضانية التي حظيت بنسبة مشاهدة مرتفعة والتي جاءت كالآتي:-

لعبة نيوتن
يعرض مسلسل «لعبة نيوتن» في تمام الساعة 7:45 مساء، الإعادة: 2:00 صباحا - 10:00 صباحا، وهو من بطولة الفنانة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، ومحمد فراج، وتأليف وإخراج تامر محسن

هجمة مرتدة
يذاع مسلسل «هجمة مرتدة»، في تمام الساعة 10:15 مساء، الإعادة: 2:00 مساء وهو من بطولة الفنان أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، وصلاح عبدالله، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

وكل ما نفترق
يعرض مسلسل «وكل ما نفترق» 12:45 صباحا، الإعادة: 6:30 صباحا، من بطولة ريهام حجاج، عمرو عبدالجليل، رانيا يوسف، طارق عبدالعزيز وأحمد فهمي، وتأليف أحمد وائل ومحمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.

موسى
ويذاع مسلسل «موسى»، في تمام الساعة 6:30 مساء، الإعادة: 11:30 مساء - 11:00 صباحا، وهو من إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب وسيد رجب ورياض الخولي، منذر رياحنة، وأسماء جلال

نجيب زاهي زركش
ويعرض المسلسل في تمام الساعة 9:00 مساء، الإعادة: 5:30 صباحا - 1:00 ظهرا وهو من بطولة الفنان يحيي الفخراني، وهالة فاخر، وأنوشكا، ومحمد محمود، ورامز أمير، وإسلام عفيفي وكريم عفيفي، والعمل تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.

ننشر تردد قناة دي ام سي دراما 2021.. ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021 على DMC Drama

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