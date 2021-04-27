تفاصيل تعاقد بايرن ميونيخ مع ناجلسمان

أعلن هربرت هاينر ريئس بايرن ميونخ الألماني عن تعاقده مع الألماني جوليان ناجلسمان لمدة خمس مواسم لتدريب الفريق البافاري ومن المنتظر أن تبدأ مهمة المدير الفني مع الفريق في الموسم المقبل.





وقال هربرت هاينر في تصريحات صحفية:" سيخلف مدرب لايبزيج الحالي في تدريب بايرن ميونيخ المدرب الألماني الآخر هانز فليك، والذي أبدى رغبة في إنهاء عقده مبكرًا بنهاية الموسم الجاري.





وأضاف:" ناجلسمان يمثل جيلًا جديدًا من المدربين. لقد حقق نجاحات كبيرة في مسيرته على الرغم من صغر سنه، ونحن واثقون من استمرار نجاح البايرن في جميع البطولات تحت قيادته".





وتابع:" أود أن أتقدم بالشكر إلى فليك بالنيابة عن الجميع في النادي، لقد تولى تدريب الفريق في فترة صعبة عام 2019 وقاده للفوز بستة ألقاب، واللقب السابع في الطريق ".





واختتم هاينر تصريحاته قائلا:" لا شك أن فليك كتب اسمه في تاريخ بايرن ميونيخ، ونتمنى له كل النجاح والتوفيق في مستقبله".





وعلى نفس الجانب, قال حسن صالح حميديتش في تصريحات صحفية: "المفاوضات مع جوليان كانت مثمرة للغاية، وأنا متأكد من نجاحه مع بايرن ميونخ، أريد أن أشكر فليك على الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق ".





واختتم حميديتش تصريحاته قائلا :" قاد فليك الفريق إلى تحقيق ستة ألقاب في عام ونصف، وبالطبع ستظل ثلاثية عام 2020 خالدة في أذهان الجميع مقترنة باسمه, أتمنى له كل النجاح والتوفيق في مستقبله".



