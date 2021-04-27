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حسام موافي: تناول السكريات لا يؤدي إلى مرض السكر.. ولكنه خطير في هذه الحالة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن تناول السكريات لا ينتج عنه بالضرورة الإصابة بمرض السكري ما لم يكن الشخص مصاب بالمرض أو لديه عدد من العوامل الأخرى.

وتابع خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تناول كميات كبيرة من السكر أمر خطأ لمريض السكري وعادي بالنسبة للشخص الطبيعي.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن أكثر الأبحاث الطبية في العالم متعلقة بالضغط والسكر.

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