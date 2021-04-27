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مصر والجزائر سويًا.. نتائج قرعة كأس العرب في قطر

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أجريت مراسم سحب قرعة النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب، مساء اليوم الثلاثاء، في الحي الثقافي "كتارا أربعة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن تقام نهائيات بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، على ستة من الملاعب القطرية، في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل، وذلك لأول مرة بتنظيم مشترك ما بين الفيفا والاتحاد العربي لكرة القدم.


وأسفرت القرعة عن وقوع مصر رفقة الجزائر في المجموعة الرابعة، والفائز من لبنان وجيبوتي، بالإضافة إلى الفائز من ليبيا والسودان.

المجموعة الأولى:

قطر، العراق، الفائز من " عمان والصومال"، الفائز من " البحرين والكويت".

المجموعة الثانية:
تونس، الإمارات، سوريا، الفائز من "موريتانيا واليمن".

المجموعة الثالثة:
المغرب، السعودية، الفائز من "الاردن وجنوب السودان"، الفائز من" فلسطين وجزر القمر"

المجموعة الرابعة:

الجزائر، مصر، الفائز من " لبنان وجيبوتي"، الفائز من "ليبيا والسودان".

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نتائج قرعة كأس العرب في قطر مصر والجزائر قرعة كأس العرب

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