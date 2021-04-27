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حمد سليمان: بيراميدز والرجاء الأقرب للفوز بالكونفدرالية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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رشح حمد سليمان المدير الفني لفريق نادي نامونجو التنزاني ناديي بيراميدز المصري والرجاء المغربي، لمواصلة مشوار بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والوصول للمباراة النهائية للبطولة والمنافسة على اللقب القاري.

وقال المدير الفني في مؤتمر مباراة فريقه أمام بيراميدز بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، إن الفريقين يمتلكان مجموعة رائعة من اللاعبين ومنظمات بان لأقصى درجة ويمتلكان الخبرات المطلوبة للبطولات القارية، ولديهما وفرة من اللاعبين في مختلف المراكز ولذلك أتوقع مواصلتهما المشوار حتى الوصول النهائي.

أوضح المدرب أنه يتوقع أن تكون مباراة فريقه أمام بيراميدز غاية في القوة والإثارة خاصة وأن الضغط غير موجود على الفريقين بعد ضمان بيراميدز التأهل لربع النهائي، وخروج نامونجو من المجموعات، وبالتالي لن تكون هناك أي ضغوط وسيلعب الفريقان كرة قدم من أجل المتعة ولذلك يتوقعها مباراة قوية ومثيرة.

وأكد المدرب أنه رغم عدم تحقيق فريقه لأي فوز في دور المجموعات وعدم حصد أي نقطة إلا أنه سعيد بالمشاركة للمرة الأولى في هذا الدور المتقدم من البطولة والذي منح اللاعبين المزيد من الخبرات، موضحا أن فريقه يتطلع للمشاركة مرة أخرى مستقبلا في البطولة، ويتمنى أن يحقق أول نقاطه في القاهرة في لقاء الغد.

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