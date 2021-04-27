هل يمكن أن يصاب صغار السن بمرض "النقرس"؟.. حسام موافي يوضح



وتابع خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يجب التفريق بين نقص حامض البوليك في الدم، والنقرس



وأكد أن النقرس مرض يمتاز بعدد من الخصائص منها ارتفاع حمض البوليك في الدم وقد لا يكون بسبب النقرس قد يرجع لعوامل أخرى منها تناول بعض الأدوية.



وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن النقرس يصيب الرجال أكثر من النساء ويبدأ من سن 35 عاما.



قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن النقرس لا يصيب صغار السن، وربما يحدث هذا في حالات نادرة جدًا.