أمن الإسماعيلية يكشف لغز العثور على جثة مسن مقتولا داخل الزراعات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من كشف ملابسات لغز العثور على جثة مسن مقتولا داخل أحد الأراضي الزراعية في منطقة كيلو 7 دائرة مركز الضواحي.



وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد رشاد الغمراوي، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بالعثور على جثة مسن غير واضحة المعالم مدفونة داخل أحد الاراضي الزراعية بعزبة المنشار بدائرة مركز الإسماعيلية.



وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد خالد حبيب رئيس مباحث المحافظة، ضم الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة الضواحي، والنقباء ملهم البلتاجي، وكامل القمحاوي، معاونين مباحث المركز، وبمعينة جثة القتيل تبين تهشم رأسه، وبعمل التحريات تبين أن القتيل يدعي، عباس محمد 56 عامًا، ويعمل عطار ومقيم شبرا الخيمة محافظة القليوبية.



وبتكثيف التحريات وسماع أقوال أقارب القتيل تبين، أن أحد أقارب المجني عليه وراء ارتكاب الحادث وأنه قرر التخلص منه بعد استدراجه إلى محافظة الإسماعيلية لدى بعض أقاربهم، وذلك بسبب خلاف مالي نشبت بينهما خلال الفترة الماضية، وتم ضبط المتهم، وبمناقشته أعترف بارتكاب الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لمعرفة وتحديد أسباب الوفاة، كما قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وتكليف ضباط مباحث إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

