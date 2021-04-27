أول تعليق من أبو تريكة على وقوع مصر مع الجزائر في كاس العرب

عبر محمد أبوتريكة نجم الأهلى والترسانة ومنتخب مصر السابق عن سعادته بوقوع المنتخب المصرى إلى جوار شقيقه الجزائرى بالمجموعة الرابعة بكأس العرب الأولى التى تقام بالدوحة فى الفترة من الأول وحتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل.





وأضاف خلال تواجده بالاستوديو التحليلى الذى صاحب القرعة : أتمنى أن تكون البطولة فرصة لتقارب الشعوب وسعيد جدا بتواجد مصر إلى جوار الجزائر الشعب الذى أعشقه وأحب زيارته دائما وأتمنى أن تكون فرصة للبقاء على الأجواء اللطيفة والود بين البلدين الكبيرين.





وأكد أبوتريكة خلال الاستوديو التحليلي أن المنتخب المصري قادر على المنافسة والإبقاء على هويته كبطل لإفريقيا بما لديه من نجوم وجهاز فنى كبير بقيادة كابتن حسام البدرى مع الدعم والإستقرار بدون ضغوط من الجماهير.