حسام موافي: علاج مرض السكري ليس فقط بالأدوية

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن علاج مرض السكري ليس فقط الأدوية، موضحا أن العلاج يكمن في الدواء والغذاء والحركة.



وتابع خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "أقسم بأغلظ الإيمان، أنا طبيب وحكيم منذ 55 عاما، وعمرى ما شفت واحد وزنه مرتفع إلا يقول "مباكلش".



وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الأكل مش عيب ولا جريمة، موضحًا أن هناك عامل نفسي عند أصحاب الوزن المرتفع يجعله يعتقد أنه لا يأكل عندما يزداد وزنه.

