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برلماني يطالب "الصحة" بالإعلان عن خطة كاملة لتطعيم كل المصريين بلقاح كورونا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار - عبداللطيف هيبة
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أكد الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب، إن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، يمثل رسالة طمأنة من رأس الدولة بأمان وفاعلية اللقاحات الموجودة في مصر، مشيرًا إلى أن تناول اللقاح لم يعد اختياريًا حتى لو كانت الدولة تترك قرار الإقبال عليه للمواطن، إلا أن سرعة انتشار العدوى تجعل هناك ضرورة عاجلة لتناول المواطنين للقاح درءًا لمخاطر جسيمة تهدد صحتهم بل وصحة الغير وهذه هي المسئولية المجتمعية.

وطالب «المندوه»، بضرورة قيام الدولة بتوفير اللقاحات على نطاق أوسع والتعاقد مع كبري الشركات العالمية حتى تستطيع مصر العبور من الازمة الحالية بشكل أسرع، كما يجب على وزارة الصحة أن تضع خطة كاملة لتطعيم كل المصريين والإعلان عن نتائجها أولًا بأول، وفي نفس الوقت ندعو كل المواطنين للتسجيل على موقع وزارة الصحة وتلقى اللقاحات في أسرع وقت من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أحد أكبر المعوقات التى تقف فى طريق إنهاء الجائحة هى المعلومات الخاطئة حول لقاحات «كوفيد- 19» وتتشكل بعض المشاعر السلبية تجاه التطعيمات من خلال سياقات مختلفة، مثل الخلفيات الاجتماعية والثقافية، مؤكدًا أنه يجب تطعيم 70٪ من المواطنين لمنع انتشار الفيروس والوصول إلى المناعة المجتمعية، وهو ما سيحدث عندما يكون عدد كافٍ من الأفراد محصنين ضد الفيروس بحيث يمنع انتشاره.

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