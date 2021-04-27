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قبل موقعة كأس العرب.. تعرف على تاريخ مواجهات منتخب مصر مع الجزائر (أرقام)

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:07 م
مصر والجزائر
مصر والجزائر
علاء خليف
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أجريت اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات 2021 والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية "الدوحة" خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر بالعام الجاري، بمشاركة 23 منتخبًا عربيًا، في إطار استعدادات قطر لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات: منتخب الجزائر بطل كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والفائز من لبنان وجيبوتي والفائز من ليبيا والسودان.

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع منتخب الجزائر

تقابل منتخب مصر مع نظيره الجزائر في 28 مباراة سابقة، حقق منتخب الفراعنة الفوز في 8 مباريات، وخسر 10 مباريات، وحسم التعادل بين المنتخبين 10 مباريات أيضًا، سجل منتخبنا الوطني 35 هدفًا، واستقبلت شباكه 33 هدفًا.

أول مباراة جمعت منتخبي مصر والجزائر كانت مباراة ودية في 4 يوليو لعام 1963 وانتهت بالتعادل 1-1.

التقي منتخب مصر مع نظيره الجزائري في 7 مباريات بتصفيات كأس العالم، فاز في 3 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في مثلهما، كما تقابل المنتخبين في 4 مباريات بتصفيات أمم إفريقيا فاز كل منتخب في مباراة وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

بينما واجه منتخب مصر نظيره منتخب الجزائر في 5 مباريات بكأس أمم إفريقيا، فاز منتخبنا الوطني في مباراة وحيدة وتعادل في مثلها وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبو الفراعنة 8 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

تقابل منتخب مصر مع منتخب الجزائر في مباراتين بتصفيات الأولمبياد فاز في مباراة وتعادل في مثلها، كما لعب مباراة وحيدة بدورة الألعاب الإفريقية وانتهت بالتعادل، كما تقابل المنتخبين في مباراة بدورة ألعاب البحر المتوسط فاز بها المنتخب الجزائري.

جمعت منتخبي مصر والجزائر 8 مباريات ودية طوال تاريخهما، فاز منتخب الفراعنة في مباراتين، وخسر 3 مباريات وتعادل في مثلها.

أكبر انتصار حققه منتخب مصر على نظيره الجزائري كان بنتيجة 5 – 2 في المباراة التي جرت بينهما في 11 مارس لعام 2001 ضمن تصفيات كأس العالم، كما فاز الفراعنة بنتيجة 4 – 0 في آخر مواجهة جمعت المنتخبين في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2010.

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