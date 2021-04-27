Advertisements

النيابة تأمر بحبس فني مزلقان قرية "عامر" بالسويس في حادث التصادم

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس فني مزلقان قرية "عامر" بالسويس في حادث اصطدام قطار بسيارة نقل.

حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا صباح اليوم السابع والعشرين من شهر إبريل الجاري بوقوع حادث تصادم القطار رقم ١١٥ بسيارة نقل تجر مقطورة أمام مزلقان بقرية "عامر" بدائرة نيابة السويس الكلية، ووفاة عامل بالسيارة من جراء الحادث، وإصابة قائدها واثنين من مستقلي القطار.
 
إذ انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث فتبينت وقوع المزلقان بمنطقة صحراوية بين طريقي "السويس الصحراوي" والطريق المؤدي لقرية "عامر"، وتهدم غرفة عامل المزلقان التي تبعد عن قضبان السكة الحديدية بنحو مترين، وتبينت تواجد السيارة النقل والمقطورة على قضبان السكة الحديدية محملة بالطوب الأحمر، والتصاق رأسها بمقدمة جرار القطار، ولم تعثر النيابة العامة على أية إشارات ضوئية أو أجراس إنذار بالمزلقان ولاحظت بدائية إنشائه مما يوجب على عامل المزلقان فتح وغلق الحواجز "الشواديف" يدويًا، وقد عثرت النيابة العامة على شادوف منها أعلى مقطورة السيارة النقل وآخر مفتوح به جنزير ملقى أرضًا دون إغلاقه، وناظرت النيابة العامة أشلاء المتوفى بمسرح الحادث.
 
وسألت النيابة العامة قائد السيارة النقل فقرر بعبوره من المزلقان وقت الحادث بعد تأكده من عدم غلقه، ففوجيء باصطدام القطار بالسيارة من يساره، وأكد قائد حافلة "ميكروباص" كانت تسير خلف السيارة وأحد مستقليها أنها عبرت المزلقان لعدم غلق حاجزه مما أدى لاصطدام القطار بها ودفعها لنحو أربعين مترًا حتى توقفا، وكذا أكد الاثنان المصابان من مستقلي القطار أنهما فوجئا بعبور السيارة النقل المزلقان لعدم غلقه مما أسفر عن وقوع الحادث وإصابتهما من جرائه.
 
وسألت النيابة العامة ملاحظ بلوك الجناين فشهد بإخطاره عمال المزلقانات بقريتي "العمدة" و"عامر" بضرورة غلقها لقرب قدوم القطار ومروره بها، إذ تأكد من تلقيهم إخطاره وقدم صورة ضوئية من دفتر قيد القطارات ثابت ببنوده هذا الإخطار.

هذا، وقد استجوبت النيابة العامة قائد القطار ومساعده فأنكرا ما نُسب إليهما من اتهامات وقررا أنهما فوجئا بالسيارة النقل تعبر المزلقان فسحب قائد القطار مكابحه وأطلق نفيره لتنبيه السيارة ولكن ذلك لم يوقفه ولم يمنع اصطدام ه بالسيارة ووقع الحادث، وأكدا أن حواجز المزلقان لم تكن مغلقة وقتئذ مما سمح للسيارة بالمرور.
 
بينما استجوبت النيابة العامة فني المزلقان فأنكر ما نُسب إليه من اتهام وادعى أنه حين أُبلغ بقدوم القطار أغلق حواجزه ولكنه فوجئ بالسيارة النقل تصدم حاجزًا في محاولة لعبور المزلقان مما أسفر عن وقوع الحادث، وبمواجهته بما ناقض تلك الرواية من أقوال الشهود والمصابين وقائد القطار ومساعده اعتصم بقالته.
 
وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس فني المزلقان أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

أخبار تهمك

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة كبرى.. موسيماني يطلب تسويق نجمي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

منذ 40 دقيقة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد المصري البورسعيدي

منذ ساعة

عاجل - منتخب مصر يقع في مجموعة قوية بكأس العرب

منذ أقل من ساعة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 5 ساعات

بعد اعترافاته.. حبس اب قتل نجله وزوجته في الدقهلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 28 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

08:52 م

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

05:07 م

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى