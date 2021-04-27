ارتفاع أسعار النفط.. و"برنت" يسجل 66 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد انخفاض في الجلسة السابقة، لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة بفعل تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الهند التي تعاني من تصاعد وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.









وانهى خام برنت تعاملات اليوم مرتفعا 40 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 66.05 دولارا للبرميل، بعد خسارة 0.7 بالمئة أمس الاثنين.









في المقابل، صعد الخام الأمريكي 40 سنتا أو 0.7 بالمئة ليسجل 62.31 دولارا للبرميل بعد نزوله 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.