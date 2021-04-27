عاجل - تشيلسي يضرب شباك ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق بوليسيتش (فيديو)

تمكن النجم الأمريكي كريستيان بولسيتش نجم تشيلسي الإنجليزي من تسجيل الهدف الأول لصالح فريقه في شباك ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





وجاء الهدف في الدقيقة 14 من عمر اللقاء بعد تمريرة من روديجر ليراوغ الحارس كورتوا ويسجل الهدف الأول لتشيلسي.









وجاء تشكيل فريق تشيلسي لمباراة اليوم كالآتي:





حراسة المرمى: ميندي.





الدفاع: بن تشيلويل، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر، كريستيانسن.





خط الوسط: أزبيليكويتا، جورجينيو، كانتي.





في الهجوم: ماونت، بولوسيتش، فيرنر.