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غادة عبد الرازق تنقذ شريف سلامة من الموت..الحلقة الـ16 من "لحم غزال"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل " لحم غزال" الكثير من الأحداث حيث بدأت الحلقة بانقاذ "غزال" لـ" "علي" من الموت عقب الخطة التي وضعها "سيد" للتخلص منه.

و ذهبت "عاليا" وهي غادة عبد الرازق، لمقابلة رجل الأعمال الذي ساعد زوجها لتهريب أمواله، وأخذت هاتفه لتعرف بعض المعلومات عن زوجها.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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