Advertisements

وفاة منة فضالي.. في الحلقة الخامسة عشر من "نسل الأغراب"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "نسل الأغراب"، للفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول امساك "علي" للأشخاص الذين قاموا بإطلاق النيران على الداخلية، ثم يسألهم عن الشخص الرابع الذي كان معهم قبل فراره فيعرف أنه شخص يُدعى"صبحي فرج" فيذهب على الفور لمنزل "مصطفى"، وينفعل عليه، وبعدها يظهر "صبحي" ويخبره بأنه سيعترف بكل شئ.

ثم يذهب "غفران" لـ"حسيب"، ويخبره أن شقيقه قبض على "مصطفى" لأنه أخطأ في حق والدته فدفعه للإعتداء عليه، فلم يسكت على ذلك بل قام بتأجير مجموعة أشخاص وطلب منهم أن يقوموا بالهجوم عليه في مكان عمله ثم يخبرهم أنه وافق على أن يجلس مع" عساف" و"جليلة" في بيت "علي" ليخيرها بينه وبين عساف، فتخبره والدة "حسيب" سلوى عثمان أنها ليست موافقة على تخييرها، لكنه يصر على كلامه حتى يقضى على الشك بينهم.

ذهاب العمدة"حسيب" إدوارد ووالدته سلوى عثمان، لجليلة، ويخبرونها بأن "غفران" وافق على طلب "عساف" وهو أن يجلس معهم في بيت"علي" ويخيرها بينه وبين "عساف"، فتحاول والدتها اقناعها لكي لا تحدث فتنة بينها وبين "غفران"، كما شهدت تلك الحلقة أيضًا وفاة "عزيزة" منة فضالي.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

مفاجأة كبرى.. موسيماني يطلب تسويق نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - منتخب مصر يقع في مجموعة قوية بكأس العرب

منذ ساعة و نصف

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ ساعة و 23 دقيقة

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

بعد اعترافاته.. حبس اب قتل نجله وزوجته في الدقهلية

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

موجة حارة تضرب البلاد بداية من الخميس.. الأرصاد تُحذر

منذ 19 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

08:05 م

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

08:52 م

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى