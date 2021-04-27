وفاة منة فضالي.. في الحلقة الخامسة عشر من "نسل الأغراب"







انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "نسل الأغراب"، للفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول امساك "علي" للأشخاص الذين قاموا بإطلاق النيران على الداخلية، ثم يسألهم عن الشخص الرابع الذي كان معهم قبل فراره فيعرف أنه شخص يُدعى"صبحي فرج" فيذهب على الفور لمنزل "مصطفى"، وينفعل عليه، وبعدها يظهر "صبحي" ويخبره بأنه سيعترف بكل شئ.



ثم يذهب "غفران" لـ"حسيب"، ويخبره أن شقيقه قبض على "مصطفى" لأنه أخطأ في حق والدته فدفعه للإعتداء عليه، فلم يسكت على ذلك بل قام بتأجير مجموعة أشخاص وطلب منهم أن يقوموا بالهجوم عليه في مكان عمله ثم يخبرهم أنه وافق على أن يجلس مع" عساف" و"جليلة" في بيت "علي" ليخيرها بينه وبين عساف، فتخبره والدة "حسيب" سلوى عثمان أنها ليست موافقة على تخييرها، لكنه يصر على كلامه حتى يقضى على الشك بينهم.



ذهاب العمدة"حسيب" إدوارد ووالدته سلوى عثمان، لجليلة، ويخبرونها بأن "غفران" وافق على طلب "عساف" وهو أن يجلس معهم في بيت"علي" ويخيرها بينه وبين "عساف"، فتحاول والدتها اقناعها لكي لا تحدث فتنة بينها وبين "غفران"، كما شهدت تلك الحلقة أيضًا وفاة "عزيزة" منة فضالي.



"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى