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صالح جمعة يكشف كواليس حادثة الزمالك الشهيرة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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 كشف صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، كواليس حادثة الزمالك الشهيرة.

وأوضح صالح جمعة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج"شيخ الحارة"، " لم أكن تحت تأثير الخمور أثناء هذه الحادثة، وقمت بالتحدث مع الشخص الذي تعرض للحادث، وطلب مقابل مادي كبير عندما رآني".

وتابع، " قولتله نروح القسم، كان واقف في شارع ضيق جدًا، وكان واقف صف ثاني، وكنت جاي بسرعة مشوفتش المطب، ولم تتأثر سيارته بشيء".

يشار إلى أن صالح جمعة، كان قد انتقل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، في انتقالات الصيف الماضي قادمًا من النادي الأهلي بشكل مجاني بعد استغناء الأحمر عنه.

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صالح جمعة الزمالك الأهلي

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