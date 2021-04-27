غادة عبد الرازق تقع في مأزق.. أحداث الحلقة الـ16 من "لحم غزال"

شهدت الحلقة الـ16 من مسلسل "لحم غزال" الكثير من الأحداث.



وأخذ "صبحي" عمرو عبد الجليل من "قدرية" وفاء عامر 2 مليون جنيه لقتل "علي مأمون" داخل السجن، ولكنه فشل في ذلك بسبب مساعدة "غزال" له.



وشك رجل الأعمال الشهير في "عاليا" حيث علم أنها تكذب عليه، عن أصلها، كما قررت العمل في بيع المخدرات ولكن بطريقة مختلفة وهي الطريقة التي كانت تستخدمها سابقا.



وتعرضت ابنة "شوقي" لمأزق بسبب سرقتها ملابس من أحد المحلات ولكن أنقذها "نور" ابن مي سليم.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

