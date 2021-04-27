برلمانية: إعلان السيسي حالة الطوارئ "قرار رائع" لتعزيز الاستقرار

قالت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جمع البلاد لمدة 3 أشهر،وذلك اعتبارًا من الساعة 1 من صباح الأحد الماضى، قرار رائع.



وأكدت "السيد" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن مصر الحبيبة ما زالت فى حالة تنمية، وفى حالة الوصول أيضًا إلى الإستقرار التام، ويجب التأمين على أنفسنا. متابعة: نظل فى حالة استمرار إعلان الطوارئ حتي يتم القضاء على آخر إرهابي يعرض أبنائنا الظباط وكل مصرى إلى الخطر.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القرار ينتهي بعد 3 أشهر مباشرة، وفى حالة عدم الإستقرار يتم التجديد حتي يتم القضاء على جميع الإرهابيين بأكملهم.



ووافق مجلس النواب، برئاسة المسشار حنفي جبالي، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة العامة للمجلس، الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.



وكانت قد شهدت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.



وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح، وفق ما جاء فى الجريدة الرسمية.



وتقضى المادة الرابعة من القرار بأن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.