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عاجل- بنزيما يدرك هدف التعادل لصالح ريال مدريد أمام تشيلسي (فيديو)
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:32 م
مصطفى صابر
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تمكن النجم الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه ريال مدريد في شباك تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وجاء الهدف في الدقيقة 29 من عمر اللقاء بعد رأسية من إيدير ميلتاو وصلت لبنزيما الذي سددها مباشرة في شباك ميندي حارس مرمي تشيلسي ليسجل هدف التعادل لريال مدريد.
وجاء تشكيل فريق ريال مدريد لمباراة اليوم كالآتي:
في حراسة المرمى: كورتوا.
في خط الدفاع: مارسيلو، ناتشو، فاران، ميليتاو، كارفخال.
في خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش.
في خط الهجوم: بنزيما، فينيسيوس.
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