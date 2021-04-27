Advertisements

عاجل- بنزيما يدرك هدف التعادل لصالح ريال مدريد أمام تشيلسي (فيديو)

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
Advertisements
تمكن النجم الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه ريال مدريد في شباك تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف في الدقيقة 29 من عمر اللقاء بعد رأسية من إيدير ميلتاو وصلت لبنزيما الذي سددها مباشرة في شباك ميندي حارس مرمي تشيلسي ليسجل هدف التعادل لريال مدريد.


وجاء تشكيل فريق ريال مدريد لمباراة اليوم كالآتي: 

في حراسة المرمى: كورتوا.

في خط الدفاع: مارسيلو، ناتشو، فاران، ميليتاو، كارفخال. 

في خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش. 

في خط الهجوم: بنزيما، فينيسيوس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد أمام تشيلسي بنزيما يدرك هدف التعادل لصالح ريال بنزيما يدرك هدف التعادل

أخبار تهمك

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعتين

موجة حارة تضرب البلاد بداية من الخميس.. الأرصاد تُحذر

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - منتخب مصر يقع في مجموعة قوية بكأس العرب

منذ ساعة و نصف

مفاجأة كبرى.. موسيماني يطلب تسويق نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد اعترافاته.. حبس اب قتل نجله وزوجته في الدقهلية

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد صفقات الريال الثلاث.. تشكيل ناري للملكي في الموسم المقبل

عاجل - تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو بث مباشر beIN LIVE

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام ليجانيس

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

زيدان يستبعد 6 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام شاختار

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار في الليجا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

08:05 م

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

08:52 م

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى